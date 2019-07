AARHUS (IT-Times) - Der dänische Windkraftanlagen-Produzent Vestas Wind Systems hat bekannt gegeben, eine neue Produktion in Indien für Maschinenteile errichten zu wollen. Vestas Wind Systems A/S baut über die Tochtergesellschaft Vestas Asia Pacific in Indien eine neue Anlage zur Montage von Maschinengehäusen...

Den vollständigen Artikel lesen ...