Das Unternehmen gründet eine neue Tochtergesellschaft, eröffnet ein neues Büro in Dubai und stellt Mitarbeiter ein, um fast 100 Kunden zu betreuen und der steigenden Nachfrage nach seinen preisgekrönten Supportdienstleistungen in der Region nachzukommen

Das Unternehmen Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ein globaler Anbieter von Enterprise-Softwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Investitionen und sein Engagement im Nahen Osten durch die Gründung der Rimini Street FZ-LLC, die Eröffnung eines neuen Büros in Dubai und die Einstellung lokaler Mitarbeiter deutlich verstärkt. Die erhöhten Investitionen des Unternehmens sind eine Reaktion auf den wachsenden Kundenstamm mit Geschäftstätigkeiten im Nahen Osten und die sich beschleunigende lokale Nachfrage nach seinem Portfolio an preisgekrönten, ultra-reaktiven Supportdiensten für Enterprise-Software.

Rimini Street stärkt Engagement und Kompetenzen im Nahen Osten

Rimini Street ist seit über fünf Jahren im Nahen Osten präsent und unterstützt fast 100 Organisationen, die in der Region tätig sind, darunter Kunden in der Golfregion und in Saudi-Arabien. Rimini Street hat vor, Mitarbeiter für die Vermarktung, den Verkauf und die Betreuung von Kunden in der jeweiligen Landessprache einzustellen. Das neue Büro in Dubai wird den Kunden einen umfassenderen Support anbieten als die Standardwartung durch Lieferanten, einschließlich der Unterstützung von kundenspezifischen Anpassungen, Interoperabilität und Leistungsoptimierung. Allen Kunden von Rimini Street wird ein Primary Support Engineer (PSE) mit vertiefter Erfahrung im Softwaresystem der Kunden zugewiesen, der von einem Team von Experten rund um die Uhr unterstützt wird. Die Kunden profitieren auch von dem branchenführenden Service-Level-Agreement des Unternehmens, das eine Reaktionszeit von 15 Minuten bei kritischen Problemen garantiert.

Bedarf an Kostenoptimierung und digitaler Transformation im Nahen Osten

Durch den Wechsel vom Anbieter zum Support durch Rimini Street können Unternehmen im Nahen Osten und auf der ganzen Welt ihre Gesamtbetriebskosten für den Support von Enterprise-Software sofort um bis zu 90 Prozent senken und die Einsparungen in Innovationen reinvestieren, die für Wettbewerbsvorteile und Wachstum erforderlich sind. Kunden von Rimini Street erhalten ab dem Zeitpunkt des Wechsels zu Rimini Street eine Garantie von mindestens 15 Jahren auf ihre aktuellen Produktversionen ohne erzwungene, unnötige Upgrades und Migrationen.

Anfang des Jahres erläuterte John Lovelock, Forschungsvorstand und angesehener Analyst bei Gartner, die Herausforderungen, vor denen Unternehmen in der Region stehen: "Die meisten Unternehmen in der MENA-Region zahlen jahrelang Technologiedefizite ab und implementieren Softwaresysteme, die bestehende Geschäftsprozesse standardisieren und automatisieren ... Nur wenige führende lokale Unternehmen überwinden Technologiehürden und bewegen sich schneller hin zu künstlicher Intelligenz und digitalen Geschäftssystemen sowie zur Teilnahme an Ökosystemen für digitale Geschäfte."1

"Wir freuen uns, unsere Expansion fortzusetzen und die Investitionen im gesamten Nahen Osten zu erhöhen", sagte Mark Armstrong, Geschäftsführer für Europa, Nahost und Afrika bei Rimini Street. "Während Oracle und SAP ihre Supportkunden auf einen teuren Pfad zu verpflichtenden Upgrades und Updates drängen, die im Vergleich zu anderen Innovationsinvestitionen, die für Wettbewerbsvorteile und Wachstum erforderlich sind, einen niedrigen Return on Investment liefern können, wollen unsere Supportkunden so viel Wert und Nutzen wie möglich aus ihren beträchtlichen bestehenden Investitionen in Enterprise-Software ziehen. Der Wechsel zum Support durch Rimini Street bringt unseren Kunden erhebliche Kosteneinsparungen, ein robusteres und reaktionsschnelleres Servicemodell und die Möglichkeit, Innovationen und deren digitale Transformation zu finanzieren."

1 Gartner, Inc. "Gartner sagt, dass die IT-Ausgaben in Nahost und Nordafrika im Jahr 2019 auf 160 Milliarden Dollar steigen werden", John Lovelock. 4. März 2019.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe bei Supportleistungen für Enterprise-Software und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1850 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, gehen Sie bitte auf http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden oder neuen Rechtsstreitigkeiten und staatlichen Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen, sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 Prozent; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Dienstleistungen für Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte von Salesforce, zusätzlich zu Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 9. Mai 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte und Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

