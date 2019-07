Paris (www.fondscheck.de) - Trotz einer Delle im zweiten Quartal war das erste Halbjahr für den europäischen ETF-Markt mit Flows von 33 Mrd. Euro insgesamt positiv, so die Experten von Amundi ETF.Im Anlegerfokus hätten Bond-ETFs mit Zuflüssen von 33 Mrd. Euro gestanden. Aktien-ETFs seien in den ersten sechs Monaten - trotz zwischenzeitlicher Abflüsse Anfang des zweiten Quartals - insgesamt 5 Mrd. Euro zugeflossen. Einer der wichtigsten Trends des ersten Halbjahres sei die steigende Nachfrage nach ESG-ETFs - und zwar sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite. Im zweiten Quartal 2019 seien mehr als 2 Milliarden Euro neu in ESG-ETFs investiert worden, sodass sich die Summe auf 4,5 Mrd. Euro im ersten Halbjahr belaufe. Konkret würden heute mehr als 10% der gesamten ETF-Flows auf ESG-Produkte entfallen. Vor zwei Jahren habe der Anteil noch unter 4% gelegen. ...

