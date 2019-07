Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Köln (pta025/11.07.2019/16:45) - Die Decheng Technology AG, Köln, ISIN DE000A1YDDM9, hat im Zuge der Recherchen auf der Webseite für gerichtliche Zwangsversteigerungen in China erfahren, dass die Landnutzungsrechte, Gebäude und Maschinen der chinesischen Enkelgesellschaft, der Quanzhou Decheng Tech Resin Co., Ltd., am 30. Juni 2019 für 25 Mio. RMB (rund 3,2 Mio. EUR) an die Quanzhou Haoyun Trading Co. Ltd., China versteigert wurden. Wie bereits von der Decheng Technology AG am 13. Mai 2019 mitgeteilt wurde, scheinen die Schulden der Quanzhou Decheng Tech Resin Co., Ltd. auf Basis der gegen diese Gesellschaft gefällten Urteile rund 192 Mio. RMB (rund 25 Mio. EUR) zu betragen. Insofern scheint der Versteigerungserlös nicht ausreichend, um die bestehenden Schulden der Quanzhou Decheng Tech Resin Co., Ltd. decken zu können. Daher geht der Vorstand weiterhin davon aus, dass die Quanzhou De Cheng Tech Resin Co., Ltd. selbst insolvent ist und erachtet diese Vermutung nun als erhärtet.



Die Decheng Technology AG hatte selbst 27. Mai 2019 wegen Illiquidität und Überschuldung Insolvenzantrag gestellt. Mit Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 11. Juni 2019 wurde im Rahmen des Insolvenzeröffnungsverfahrens Herr Dr. Niering zum Gutachter bestellt. Das Insolvenzgutachten liegt derzeit bei der Gesellschaft noch nicht vor.



