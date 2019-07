Als Snap im März 2017 an die Börse ging, mahnten viele Analysten. Jetzt scheint der Tech-Konzern zum Analysten-Liebling zu avancieren. Die Rallye hält an und die Aktie erhält ein Upgrade nach dem anderen. Allein in dieser Woche hoben die Analysten der Bank of America Merill Lynch (BofAML) und der Credit Suisse ihre Kursziele an.BofAML hebt Kursziel am Donnerstag von 12 auf 17 Dollar anCredit Suisse hebt Kursziel am Dienstag von 15 auf 18 Dollar an

Den vollständigen Artikel lesen ...