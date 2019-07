Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut EQS Group-Ad-hoc: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut 11.07.2019 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Zug, 11. Juli 2019 Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut. An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 11. Juli 2019 in Zug haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen. In den Verwaltungsrat wurden für die Amtsdauer von einem Jahr die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz gewählt. Zudem wählte die Generalversammlung Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz für die Dauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft. Als Revisionsstelle wurde die KPMG AG, Zürich, und als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die KBT Treuhand AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Die PEH setzt ihre Ausschüttungspolitik fort. Die Aktionäre beschlossen eine für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfreie Ausschüttung von CHF 2.00 pro Aktie aus der Reserve aus Kapitaleinlagen. Die Traktanden der Generalversammlung 2019 und die Anträge des Verwaltungsrates wurden auf www.peh.ch publiziert; die gezeigte Präsentation wird zeitnah aufgeschaltet. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DBMQUBOPKU Dokumenttitel: Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Private Equity Holding AG Gotthardstr. 28 6302 Zug Schweiz ISIN: CH0006089921 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 839551 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 839551 11.07.2019 CET/CEST ISIN CH0006089921 AXC0224 2019-07-11/18:02