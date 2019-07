Bonn (ots) - Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" stellt das "Sondergutachten zur Bepreisung von CO2" in der Bundespressekonferenz in Berlin am Freitag, 12. Juli 2019 um 11.00 Uhr vor. phoenix überträgt die Pressekonferenz live. Die Bundesregierung hatte das Gutachten in Auftrag gegeben. Es wird von dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, sowie Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld, Prof. Dr. Isabel Schnabel, Prof. Dr. Achim Truger und Prof. Volker Wieland, Ph.D., vorgestellt.



Der Sachverständigenrat übergibt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag, 12. Juli, sein Sondergutachten. Hintergrund ist der Vorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, eine CO2-Steuer einzuführen, damit in dem von der Union bekämpften Klimaschutzgesetz Einsparmaßnahmen für die fünf Wirtschaftsbereiche Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft durchgesetzt werden.



