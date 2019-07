Bonn (ots) - Traditionell feiern die Franzosen am 14. Juli ihren Nationalfeiertag mit einer großen Militärparade auf dem Pariser Champs-Elysées. phoenix zeigt die zweistündige Parade am Sonntag ab 10.00 Uhr. Zu den Gästen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zählt unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der amerikanische Präsident Donald Trump wird in diesem Jahr nicht dabei sein. Da es Macron um die Interventionsinitiative der europäischen Verteidigung geht, sollen die Regierungschefs der europäischen Mitgliedsstaaten teilnehmen: Spanien, Portugal, Niederlande und Estland.



ZDF-Korrespondentin Christel Haas kommentiert das Geschehen zusammen mit dem Reserveoffizier der Bundeswehr und Politikwissenschaftler Sebastian Hass.



Außerdem führt Thomas Walde, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Paris, Gespräche mit seinen Gästen: Julia Kunz, Oberleutnant der Deutsch-Französischen Brigade, dem Leiter des Pariser Büros der Konrad Adenauer Stiftung Dr. Nino Galetto sowie dem Leiter des Pariser Büros der Heinrich Böll Stiftung Dr. Jens Althoff. Der französische Nationalfeiertag erinnert an den Jahrestag des Sturms auf die Bastille im Jahr 1789 und den Beginn der französischen Revolution.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de