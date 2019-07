FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Donnerstag nach unten gegangen. Es war bereits der fünfte Tag in Folge, an dem der DAX im Minus schloss. Damit koppelt sich der deutsche Leitindex immer mehr von der Wall Street ab, wo Rekordlaune herrscht. Während US-Präsident Donald Trump seine Politik auf "America First" ausrichtet, mehren sich hierzulande die Gewinnwarnungen. Oftmals wird dabei der US-chinesische Handelskonflikt als einer der Gründe genannt, der die Geschäftsentwicklung bremst. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal ist noch jung, aber es deutet sich an, dass weitere Gewinnwarnungen folgen dürften. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 12.332 Punkten.

Gewinnwarnungen verschrecken

Die Prognose gesenkt haben die Maschinenbauer Krones und Aumann sowie die Deutsche Beteiligungs AG. Krones verloren ein Fünftel an Wert, Aumann gaben um 18,5 Prozent ab und Deutsche Beteiligung verloren 9,2 Prozent. Sowohl Krones als auch Aumann leiden unter anderem darunter, dass Kunden ihre Aufträge auf später verschieben.

Südzucker gaben nach Geschäftszahlen 1,2 Prozent nach. Der Zuckerproduzent hat im ersten Geschäftsquartal vor allem wegen eines Verlusts im Segment Zucker operativ signifikant weniger verdient und ist unterm Strich in die roten Zahlen gerutscht. Fielmann schlossen nach einem nicht überzeugenden Zwischenbericht 4,2 Prozent leichter. Positive Schlagzeilen kamen dagegen von Gerresheimer, der Kurs schnellte nach Quartalszahlen knapp 14 Prozent empor.

Fresenius Medical Care legten um 4,3 Prozent zu. Berenberg bewertet die möglichen US-Gesetzesänderungen bei der Behandlung von Nierenerkrankungen als positiv für das Unternehmen. Jegliche Umsatzverluste in FMCs eigenem Geschäft dürften mehr als kompensiert werden durch vermehrte Heimdialyse sowie den Weg hin zu einem pauschalen Pro-Kopf-Zahlungsmodell für Medicare-Patienten, so die Analysten. Der Kurs der Mutter Fresenius stieg um 3,2 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,2 (Vortag: 80,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,08 (Vortag: 2,96) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner, 21 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.332,12 -0,33% +16,79% DAX-Future 12.326,00 -0,27% +16,55% XDAX 12.337,02 -0,38% +16,60% MDAX 25.757,96 -0,24% +19,32% TecDAX 2.877,14 -0,91% +17,43% SDAX 11.051,94 -1,44% +16,22% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,86 -64 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2019 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.