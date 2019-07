Mannheimer Morgen begrüßt die gestärkten Fluggastrechte Überschrift: Schlupflöcher stopfen Regelwerke wie die EU-Fluggastrichtlinie sollen die Anbieter zwingen, besser zu werden. Wer seine Kunden ungestraft sitzenlassen kann, wird das im Sinne von Kostenersparnissen auch tun. Hauptsache, er kann den billigsten Preis anbieten. Wenn dagegen die ganze Branche gezwungen ist, halbwegs akzeptable Dienste anzubieten, dann steigt das Gesamtniveau. Die Fluglinien bauen dann etwa mehr Puffer in den Plan ein, lassen die Maschinen vorausschauend warten und halten mehr Ersatzflugzeuge und -personal bereit. Vor allem überbuchen sie die Flieger nicht so gnadenlos. Wenn die Entschädigung das Mehrfache des Ticketpreises kostet, dann kommt sie ein frei bleibender Platz plötzlich günstiger. Deshalb ist es wichtig, dass die Justiz die gängigen Schlupflöcher stopft. Jede Verspätung hat irgendeinen Grund - doch der darf so wenig wie möglich zählen, um sich vor der Entschädigung zu drücken. Schließlich geht es darum, einen Anreiz für die Vermeidung von Verspätungsursachen zu setzen. Ebenso gerechtfertigt ist es jedoch, dann Ausnahmen zuzulassen, wenn die Airline wirklich nichts hätte tun können, um einen Flugausfall zu vermeiden. Dazu gehören beispielsweise Aschewolken aus Vulkanen oder ein Versagen der Flughafencomputer. Dann sollten auch die Passagiere Nachsicht üben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Florian Kranefuß - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer

July 11, 2019 11:57 ET (15:57 GMT)