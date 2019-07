Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 69,00 auf 70,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Verpackungsspezialist habe starke Ergebnisse berichtet, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Ergebnis hätten sich in den beiden großen Geschäftsbereichen auf einer breiten Produktpalette erfreulich entwickelt./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 16:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 16:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-07-11/19:11

ISIN: DE000A0LD6E6