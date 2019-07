Den geplanten Vorstoß auf das Jahreshoch konnten die Käufer der Powercell Sweden AB noch nicht verwirklichen. Nach einem dynamischen Start in den Juli und einem Vorstoß bis an die 9,00-Euro-Marke, kam der Schwung plötzlich abhanden und statt weiteren Kursgewinnen war plötzlich eine Korrektur angesagt. Diese hat den Wert in der Zwischenzeit in einen neuen Abwärtstrend übergehen und die 50-Tagelinie bei 7,83 Euro erreichen lassen. Wie kritisch die Lage für die Käufer bereits ist, lässt sich daran ... (Dr. Bernd Heim)

