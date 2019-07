AT&S baut sein Geschäft mit IC-Substraten weiter aus. Bedingt durch die steigende Marktnachfrage nach IC-Substraten für die Anwendung von Hochleistungsrechner-Modulen ist geplant, ein neues Werk am Standort in Chongqing zu errichten und die bestehenden Kapazitäten im Werk Leoben zu erweitern. Dafür ist in den nächsten fünf Jahren ein Investitionsvolumen von knapp einer Milliarde Euro schwerpunktmäßig in Chongqing vorgesehen. Diese Investitionsvorhaben basieren auf der engen Zusammenarbeit mit einem führenden Halbleiterhersteller, wie das Unternehmen betont. Die nötige Performance künftiger Hochleistungsrechner-Module würde massiv die technologischen Anforderungen an alle Komponenten des Moduls und damit auch an die IC-Substrate treiben, wie das Unternehmen weiters ...

