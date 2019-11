Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Premiere nach 15 Jahren: Erstmals seit 2004 emittierte China letzte Woche drei neue Staatsanleihen (ISIN XS2078532913/ WKN A2R99K, ISIN XS2078533218/ WKN A2R99L und ISIN XS2078535346/ WKN A2R99M), die in Euro laufen, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen der drei Anleihen habe sich auf insgesamt 4 Milliarden Euro belaufen - und China hätte bei den Investoren sogar 20 Milliarden Euro einsammeln können, so hoch sei die Nachfrage nach den Anleihen mit einer Laufzeit von sieben, zwölf und 20 Jahren gewesen. China profitiere durch diese Emission von den niedrigen Zinsen im Euro-Raum. Bei der neuen, zwölfjährigen Anleihe beispielsweise betrage der Kupon 0,5%. Für ein vergleichbares Papier in der chinesischen Währung Yuan (CNY) würde der Kupon bei etwa 3,0% liegen. Zudem sei die jüngste Emission von Euro-Bonds ein Signal für die weitere Öffnung des Landes für westliche Anleger. So könnten nach dem chinesischen Staat auch Unternehmen aus der Volksrepublik Anleihen in Euro begeben und sich Geld am europäischen Anleihemarkt beschaffen. ...

