Berlin (ots) - Smarte Küchengeräte, Pflegeroboter und 5G im Fokus



Auch der zweite Tag des IFA Innovations Media Briefing (IMB) startete mit einer eindrucksvollen Innovationsvielfalt: Von smarten Küchengeräten über Pflegerobotern bis zu neuen TV-Technologien erhielten die 300 anwesenden Medienvertreter einen exklusiven Einblick in neue Produktideen, die bereits in diesem Jahr bei vielen Konsumenten unter dem Weihnachtsbaum liegen können.



IFA Executive Director Jens Heithecker stellte zur Begrüßung das Publikumsprogramm der IFA 2019 vor und betonte: "Wir wollen für IFA-Besucher neueste Produkte und Technologien der weltweit führenden Marken erlebbar machen".



Weitere Informationen zum Publikumsprogramm stehen auf der IFA-Webseite



Zum Abschluss des Tages diskutierten Branchenexperten im Trendpanel über die Potenziale von 5G. Wann macht es Sinn, ein 5G-Gerät zu kaufen? Welche Auswirkungen hat 5G auf Smart Home, Fernsehen und Verkehr? Welche Anwendungen macht 5G möglich? Derzeit sind noch viele Fragen zu klären. Eins ist sicher: Die Entwicklung von 5G gehört derzeit zu den spannendsten Themen der digitalen Branche.



Das IFA Innovations Media Briefing (IMB) in Berlin (10. + 11. Juli) nutzten mehr als dreißig Hersteller zur Vorbereitung der IFA-Vorberichterstattung: AEG, Beurer, Bosch, Fakir, Gorenje, Groupe SEB, Haier Europe, Hisense, Homematic, Jura, JVC, Kärcher, Kenwood, LG, Medisana, Metz, Microsoft, Miele, Nuki, Panasonic, Philips, Realtale, Safera, Samsung, Shift, Siemens, signify, Smart Living, Sony, TP Link, TP Vision, Unipos und WMF.



IFA Innovations Media Briefing - Highlights des zweiten Tages



Andreas Gelsheimer, Product Line Manager, AEG Homecare "Zwei neue Akku-Handstaubsauger kommen von AEG: Der QX 8 mit sechsmal stärkerer Saugleistung gegenüber dem Vorgängermodell und großer Flexibilität. Mit dem QX 9 trifft Style auf Power. Das Gerät vereint modernes, einzigartiges Design mit starker Saugleistung. Zudem konnte die Lautstärke um die Hälfte im Vergleich zur Vorgängergeneration verringert werden." Zudem bringt AEG zur IFA die 3D-Scan-Technologie für Wäschetrockner. Sensoren bauen ein 3D-Messfeld auf, das bis zu 5 cm tief in Wäschestücken die Restfeuchtigkeit misst und so ein besseres Trockenergebnis erzielen."



Astrid Duhamel, Head of Communication & Digital DACH, Groupe SEB



"Bei der Marke Krups kommt mit dem Cook4me+ Grameez der erste Multikocher mit App-Steuerung und digitaler Waage, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Mit Rowenta bringen wir die Saugroboter Explorer 40, 60 & 80 Serien mit verschiedenen Funktionen (u.a. Wischfunktion) für alle Kundenbedürfnisse auf den Markt. Und bei Tefal kommt der OptiGrill Elite Kontaktgrill mit individueller Grillboost-Funktion und zwölf Grillprogrammen. Der OptiGrill misst beispielsweise die Anzahl an Fleischstücken und deren Dicke für optimale Grillergebnisse."



Daniel Wild, Director Marketing & Communications, Haier



"Wir bringen Neuheiten unserer drei Marken Haier, Hoover und Candy: Bei Candy u.a. die Geräteserie RapidO - Waschmaschinen mit neun Kurzprogrammen und App für smarte Bedienung. Bei Hoover der H-Keepheat 700, der erste Backofen, der fertiggekochte Lebensmittel vakuumiert und bei 63 Grad konserviert. Eine weitere Neuheit ist der Trockner AXI mit Silent Drum für eine Stoßgeräusch-Reduktion um bis zu 10db. Bei Haier präsentieren wir die XL Slim Size Line mit 15 Kühlschränken aller Ausführungen sowie das Haier Laundry Center, eine einzigartige 3-in-1-Lösung."



Julian Lietzau, Marketing Director Hisense/Gorenje



"Hisense und Gorenje treten unter dem Motto "stronger together" auf. Nach der Übernahme von Gorenje durch Hisense gibt es viele Möglichkeiten und Synergien, die beide Marken stärken, wobei beide Marken eine klare Markenidentität beibehalten werden. Hisense wird dabei die technikorientierte Marke sein und Gorenje die lifestyleorientierte Marke. Neu bei Hisense sind OLED-TVs im Premiumsegment und die Pure Flat Serie, eine neue Kühlschrankserie mit flacher Oberfläche, integrierten Griffen und zahlreichen Kühl- und Gefrier-Features. Gorenje bringt Dampf-Technologie bereits in der Einstiegsklasse der neuen Waschmaschinen."



Tobias Wahl, Head of Product Management & Marketing Retail Indoor Products, Kärcher



"Wir wollen die Bodenreinigung perfekt bedienen. Neu bei Kärcher ist der SC 3 Upright Easy Fix Premium, ein Dampfreiniger mit integriertem Entkalker. Er eignet sich zur Reinigung aller Bodenarten - inklusive Teppich - und ist nach nur 30 Sekunden betriebsbereit. Die Dampfreinigung tötet 99,99 Prozent der auf dem Boden befindlichen Bakterien. Zudem ist der Hartbodenreiniger FC 5 auch als kabelloses Akku-Gerät erhältlich."



Andreas Urbach, Head of Product Marketing HE, LG



"LG bringt zwei absolute Stars der Display-Technik zur IFA: den rollbaren OLED-Fernseher OLED 65 R9 und das erste OLED-Modell mit 8k-Auflösung, das mit seinem gigantischen Diagonalmaß 88 Zoll echte Heimkino-Erlebnisse vermittelt. In enger Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen entstand ein Design-Highlight der TV-Welt: das Fernsehgerät Beovison Harmony, das seine klangstarken Lautsprecher hinter einer schönen Front mit einer Rippenstruktur aus Holz versteckt. Spannend sind auch Details der technischen Ausstattung: Demnächst unterstützen die LG-Fernseher auch Airplay 2 und Apple Homekit."



Ulrich Schulze Althoff, Vice President Business Development, meditemi / Chief Digital Officer, Medisana



"Mit der Weltpremiere unseres Medisana Home Care Robot kommen wir zur IFA 2019. Der Roboter beinhaltet Künstliche Intelligenz, Sicherheit, Gesundheitsvorsorge, Kommunikation und Entertainment. Beim ersten Einsatz folgt er dem Nutzer und kartographiert die Wohnung und navigiert anschließend automatisch. Die Funktionen umfassen beispielsweise Videokommunikation, Erinnerungsfunktion, Sprachassistent, Messung von Blutsauerstoff, Blutdruck und Puls mit entsprechender App-Unterstützung. Alles ist sehr leicht bedienbar und der Funktionsumfang wird zukünftig noch erweitert."



Dr. Norbert Kotzbauer, Geschäftsführer, Metz



"Metz untermauert seinen Anspruch auf Qualität seiner Produkte mit einer scherzhaften Definition: Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht die Ware. Metz ist heute Teil von Skyworth, einem Global Player im TV-Business. Im Rahmen dieser Konstellation etabliert das Unternehmen ein auf globale Präsenz abzielendes Zweimarken-Modell."



Walter Michel, Miji Executive Director



"Miji möchte mobiles Kochen erlebbar machen. Unsere Hauptmärkte sind China und Deutschland. Die portablen Miji Induktionskocher sind in der Funktionalität und Leistung identisch mit hochwertigen Einbaugeräten."



Marlies Gebetsberger, Market Leader, Philips Personal Health



"Wir bringen zur IFA 2019 personalisierte Lösungen für ein gesundes Leben, u.a. mit Dentist to go in der Philips Sonicare App und der neuen Sonicare ExpertClean Range, die smarte Schallzahnbürsten enthält. Dazu kommen personalisierte App-Inhalte wie Schwangerschaft+ und Baby+. Außerdem die neue SpeedPro Max Plus Range, u.a. mit dem SpeedPro Max Aqua, der Akkusauger, Handstaubsauger und Wischmopp in einem Gerät kombiniert. Zudem bringen wir mit dem neuen BT 9000 Prestige mit integriertem und biegsamem Metallkamm einen smarten Bartschneider. Der Airfryer XXL erhält eine intelligente Sensorik."



Matthias Wietstock, Marketing Direktor Philips TV & Audio



"Aufwachen mit dem Fernseher - die bewährte Funktion Ambilight der Philips-Fernseher macht es möglich: Auf dem Bildschirm geht die Sonne auf, Ambilight taucht das Zimmer in passendes Umgebungslicht, eine sanfte Melodie weckt den Schläfer aus den Träumen. Wer mag, ruft anschließend gleich den Kalender auf den Schirm - für einen ersten Blick auf die Agenda des jungen Tages. Eine gute Nachricht für Heim-Cineasten: Dolby Vision, die Technik für extrem hohe Bildkontraste, ist jetzt schon von der Philips Modellreihe 6000 an zu haben. Neues gibt es auch bei den Philips Produkten für den guten Ton: Beim True Wireless In-Ear-Headphones SHB2515 gehören leere Akkus nun der Vergangenheit an. Die Aufbewahrungsbox dient als Powerbank und kann die kleinen Kopfhörer bis zu 22x laden. Bei einer Spielzeit von fünf Stunden pro Ladung ergibt sich die großzügige Gesamtspieldauer von rund 110 Stunden."



Mikko Reinikainen, CEO, Safera



"Wir bringen mit dem Safera Sense den ersten komplett smarten Kochsensor. Dieser sorgt für Sicherheit durch Feuerprävention, beobachtet die Luftqualität und kann zudem gleichzeitig auch beim Kochen helfen."



Roland Hagenbucher, Geschäftsführer, Siemens Hausgeräte



"Wir bringen zur IFA 2019 weitere Lösungen im Rahmen unserer Vision vom Seamless Life. Das erste Produkthighlight ist das Active Light Kochfeld, ein Induktionskochfeld mit intelligenter Technologie. Es steht für Innovation, Technologie und Design. Ebenfalls neu ist die Waschmaschine iQ 800 mit verbesserter Technologie und verbesserter Nachhaltigkeit, beispielsweise neuer i-Dos Waschmittel-Dosierung und sensoFresh Programm. Dazu passend der iQ 800 Wäschetrockner, der dank intelligentDry der komfortabelste Wäschetrockner am Markt sein wird."



Markus Kohlstock, Senior PR and Marketing Manager DACH, TP Link



"WLAN brauchen wir heute fast wie die Luft zum Atmen. Denn kaum ein Produkt im Bereich Consumer Electronics kann heute auf eine permanente WLAN-Verbindung verzichten. Die Set-Top-Box bekommt kein Signal, der Sprachassistenz bleibt stumm und das Tablet ist ohne Internet unbrauchbar. Dass immer mehr Geräte in das Heim-Netzwerk eingebunden werden müssen, hat zur Folge, dass traditionelle Router an ihre Grenzen kommen. Abhilfe schaffen neue Technologien wie Mesh-WLAN und Wi-Fi 6, die höhere Kapazitäten, größere Geschwindigkeiten und grundsätzlich mehr Stabilität bieten. TP Link präsentiert zur IFA eine Fülle neuer Produktfamilien, die alle Vorteile der neuen Techniken ausreizen und das smarte Zuhause unkompliziert Wirklichkeit werden lassen."



Weitere Infos zu den Sprechern, weiteren Ausstellern und der Veranstaltung finden Sie unter:



