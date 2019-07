Imou, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, freut sich, auf der Amazon-Veranstaltung "Prime Day Launch 2019" als einziger Anbieter in der Kategorie "Überwachungskameras" drei neue intelligente Sicherheitskameras auf dem europäischen Markt präsentieren zu können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190711005749/de/

(Foto: Business Wire)

Mit seinem "3-in-1"-Business-System, das Imou Cloud, intelligente Geräte und intelligente Algorithmen beinhaltet, verfolgt Imou das erklärte Ziel, seinen Kunden das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Das Unternehmen betreibt AWS-basierte Server in 14 Ländern, unter anderem in Deutschland, Irland und den Vereinigten Staaten. Diese Server werden dafür eingesetzt, Benutzern auf Bankebene verschlüsselte und GDPR-kompilierte Cloud-Speicherdienste anzubieten, wobei der Datenschutz der Benutzer höchste Priorität hat.

Die drei Neuzugänge sind nicht nur mit KI-Technologie zur Vermeidung von Fehlalarmen ausgestattet, sondern unterstützen auch hochauflösende 1080P-Bilder, überzeugen durch klare Sicht bei Nacht und arbeiten mit H.265-Kompression. Zudem ist die Imou-Serie kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und IFTTT und definiert damit den Standard für Smart Home Security-Kameras im IoT-Zeitalter neu.

Ranger 2

Die Kamera Ranger 2 kann geschwenkt und gekippt werden (Pan- und Tilt-Funktion) und gewährleistet so eine 360°-Abdeckung und entsprechend hohen Schutz, und das sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Mit ihrer KI-gestützten Objekterkennung kann die Ranger 2 Menschen identifizieren, während sie dagegen Haustiere, Einbauten oder andere bewegliche Objekte ignoriert, so dass Sie nur dann gewarnt werden, wenn eine echte Erkennung vorliegt unzählige Fehlalarme werden so vermeiden. Wenn die Ranger 2 eine menschliche Bewegung erkennt, sendet sie sofort einen Alarm, und die eingebaute Sirene schreckt Eindringlinge ab; gleichzeitig verfolgt und registriert die Kamera automatisch alles mit Hilfe ihres intelligenten Verfolgungssystems. Ein ungewöhnlicher Ton beispielsweise ein weinendes Baby veranlasst die Ranger 2 ebenfalls, einen sofortigen Alarm an das Telefon zu senden. Darüber hinaus können Sie das Kameraobjektiv über die Imou-App einfach ausschalten, um Ihre Privatsphäre zu schützen, während Sie zu Hause sind.

Cue 2

Die Cue 2 ist schlank, aber extrem intelligent, und verfügt über die gleichen Funktionen wie die Ranger 2. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch ihr spezielles Design aus. Die Magnethalterung ermöglicht eine einfache Montage auf jeder magnetischen Oberfläche. Mit ihrem 131°-Superweitwinkelobjektiv eignet sie sich besonders für die Überwachung von Haustieren und Babys.

Bullet Lite

Die Bullet Lite, die in Versionen mit 2 Megapixeln (1080P) und 4 Megapixeln angeboten wird, ist eine für den Außenbereich entwickelte wetterfeste Sicherheitskamera, die in der Schutzklasse IP67 aufgebaut ist. Das eingebaute Mikrofon nimmt alle Geräusche während der Überwachung klar und deutlich auf. Videos können einfach auf SD-Karten, im nichtflüchtigen Speicher (NVR) oder in der Cloud gespeichert und ebenso einfach von dort abgerufen werden. Die Bullet Lite ist mit einem hochwertigen Sensor und einer IR-Beleuchtung ausgestattet, die auch noch aus einer Entfernung von 30 m klare Bilder bei Nacht liefern. Sie sendet sofortige Warnmeldungen an das Telefon, sobald sie Bewegungen erkennt, und hält Sie überall über das Geschehen rund um das Haus auf dem Laufenden.

Mit der Premiere der 3 intelligenten Sicherheitskameras auf der Prime Day Launch von Amazon sichert sich Imou eine starke Präsenz auf dem europäischen Markt und verfolgt daneben Pläne für die Herstellung weiterer qualitativ hochwertiger Produkte, deren Spektrum von Sicherheitskameras bis hin zu anderen intelligenten IoT-Produkten wie Video-Türklingeln, Sicherheitsalarmsystemen und vielem mehr reicht. Imou bietet außerdem professionelle und lokalisierte After-Sales-Services an, die von einem technischen Support-Team in Europa unterstützt werden.

Offizielle Website: www.imoulife.com/

Exklusivangebot für Mitglieder von Amazon Prime: www.imoulife.com/activity/primeDay

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190711005749/de/

Contacts:

Imou

Jiang Ning

8618100189650

marketing@imoulife.com