Revolutionäres Therapiesystem hat weltweit mehr als 120.000 Patienten behandelt

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), ein marktführendes Medizintechnikunternehmen, feiert das 25-jährige Bestehen seines Vagusnerv-Stimulationstherapiesystems (Vagus Nerve Stimulation Therapy, VNS-Therapy). Diese klinisch erprobte, sichere und wirksame Therapie wird zur Behandlung von medikamentenresistenter Epilepsie (Drug-Resistant Epilepsy, DRE), behandlungsresistenter Depression (Treatment-Resistant Depression, TRD) und zur Durchführung von autonomer Regulationstherapie bei Herzinsuffizienz (Autonomic Regulation Therapy for Heart Failure) eingesetzt.

"Das 25-jährige Jubiläum von VNS-Therapy ist ein bedeutender Meilenstein, nicht nur für unser Unternehmen, sondern für jeden Patienten, dem VNS-Therapy jeden Tag hilft", so Damien McDonald, Geschäftsführer von LivaNova. "Dies ist ein wichtiger Moment, um die jahrelange innovative Arbeit zu würdigen, die in dieses Therapiesystem gesteckt wurde, und die vielen Leben zu feiern, die es verändert hat."

Das VNS-Therapy-System wurde 1994 zugelassen und ist als Begleittherapie zur Reduzierung der Häufigkeit von Anfällen, die gegenüber Anfallsmedikamenten refraktär sind, vorgesehen. Seitdem ist es die Nummer eins unter den implantierbaren Geräten für DRE-mehr als 120.000 Patienten wurden behandelt, darunter mehr als 30.000 Kinder auf der ganzen Welt.

"Am schlimmsten Punkt hatte ich über 20 Anfälle an einem Tag und wurde mit dem Jet in ein Krankenhaus in einer anderen Stadt geflogen. Ich hatte dort mehrere Gehirnoperationen und nach der vierten Operation kam es zu einem Punkt, an dem ich anfing, mir Fragen zu stellen wie ‚Was ist der Sinn meines Lebens?'" so Casey, ein Epilepsiepatient. "VNS-Therapy hat geholfen, meine Anfälle besser unter Kontrolle zu bringen, und ich habe das Gefühl, dass ich eine zweite Chance im Leben bekommen habe."

Zusätzlich zur Vorbeugung, Verhinderung oder Verkürzung von Anfällen ist das VNS-Therapy-System von LivaNova FDA- und CE-zertifiziert zur Behandlung von TRD und CE-zertifiziert zur Behandlung von Herzinsuffizienz. LivaNova betreibt und entwickelt klinische Studien, um die Behandlung von Patienten in diesen Bereichen mit unerfülltem Bedarf voranzutreiben.

"Wir sind zwar unglaublich stolz auf den 25-jährigen Erfolg, den Patienten und ihre Ärzte mit dem VNS-Therapy-System in der medikamentenresistenten Epilepsie erzielt haben, aber es gibt eine große Chance für die weitere Anwendung dieser Technologie", sagte Edward Andrle, Geschäftsführer des Geschäftszweiges LivaNova Neuromodulation. "Wir arbeiten aktiv daran, klinische Beweise dafür zu erbringen, dass VNS-Therapy für Patienten mit TRD und Herzinsuffizienz sicher und wirksam ist. Wir glauben, dass VNS-Therapy die Lebensqualität für die Millionen von Patienten verbessern kann, die an diesen Krankheiten leiden."

Weitere Informationen über das VNS-Therapy-System von LivaNova finden Sie auf der LivaNova-Webseite.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Über VNS Therapy für Epilepsie

VNS Therapy ist klinisch erwiesen sicher und wirksam bei der Behandlung von medikamentenresistenter Epilepsie für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren. VNS Therapy wurde dazu entworfen, Anfälle zu verhindern, bevor sie eintreten und sie zu beenden, falls sie eintreten. Es handelt sich um einen einzigartigen Behandlungsansatz, der für Menschen mit pharmakoresistenter Epilepsie entwickelt wurde; eine Erkrankung, von der eine von drei Personen mit Epilepsie betroffen ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter VNSTherapy.com.

VERWENDUNGSZWECK INDIKATIONEN VEREINIGTE STAATEN

Epilepsie-Das VNS-Therapy-System ist für die Verwendung als Begleittherapie zur Reduzierung der Anfallshäufigkeit bei Patienten ab 4 Jahren mit teilweise auftretenden Anfällen, die für antiepileptische Medikamente nicht geeignet sind, vorgesehen.

Häufig gemeldete Nebenwirkungen sind Heiserkeit, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen und Husten. Nebenwirkungen treten typischerweise während der Stimulation auf und nehmen mit der Zeit ab.

Siehe Sicherheitshinweise unter VNSTherapy.com/safety.

Über LivaNova

LivaNova PLC ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen, das auf fast fünfzigjährige Erfahrungen zurückblicken kann und sich unermüdlich für die Verbesserung des Lebens von Patienten auf der ganzen Welt einsetzt. Die fortschrittlichen Technologien und bahnbrechenden Behandlungen, für die LivaNova bekannt ist, stellen bedeutsame Lösungen für Patienten, medizinische Fachkräfte und Gesundheitssysteme dar. LivaNova hat seinen Hauptsitz in London und ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 4.000 Mitarbeiter. LivaNova ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Herz-Kreislauf- und Neuromodulation mit operativen Zentralen in Mirandola (Italien) bzw. Houston (USA).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.livanova.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern beruhen auf gewissen Annahmen der Geschäftsleitung und beziehen sich auf die Zukunftspläne, Strategien und Erwartungen von LivaNova. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich in der Regel anhand zukunftsweisender Ausdrücke wie "möglicherweise", "könnte", "anstreben", "Prognose", "vorhersagen", "potenziell", "wahrscheinlich", "glauben", "werden", "erwarten", "davon ausgehen", "schätzungsweise", "planen", "vorhaben", "Ausblick" oder Abwandlungen und ähnlicher Ausdrücke sowie der entsprechenden negativen Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die LivaNova derzeit zur Verfügung stehen, und Annahmen, die das Unternehmen für vernünftig hält, die jedoch naturgemäß ungewiss sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von LivaNova erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend gemachten Angaben abweichen, die keine Garantie für zukünftige Leistungen oder von LivaNova ergriffene Maßnahmen darstellen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren, die in manchen Fällen außerhalb des Einflussbereichs von LivaNova liegen. Sie sollten die Risiken und Unsicherheiten, die LivaNova betreffen, sorgfältig abwägen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in den Jahresberichten von LivaNova auf Formblatt 10-K, in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und in anderen Dokumenten, die gelegentlich bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht werden, beschrieben sind.

Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. LivaNova übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus öffentlich zu aktualisieren, um tatsächlichen Ergebnissen, neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen, veränderten Annahmen oder Veränderungen bei anderen Faktoren, die zukunftsgerichtete Aussagen betreffen, gerecht zu werden. Wenn wir eine oder mehrere dieser zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren, darf daraus keine Schlussfolgerung gezogen werden, dass wir zusätzliche Aktualisierungen hinsichtlich dieser oder sonstiger zukunftsgerichteter Aussagen vornehmen werden. Die Leser werden aufgefordert, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung von Belang sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

