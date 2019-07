London (ots/PRNewswire) - Schüler der Schulen von Nord Anglia

Education (NAE) haben im International Baccalaureate Diploma

Programme (IBDP) erneut die weltweiten Ergebnisse übertroffen. Die

diesjährige durchschnittliche IB-Punktzahl liegt 10 Prozent über dem

weltweiten Durchschnitt. Vier Schüler erhielten eine perfekte

Bewertung.



Die Schüler der 34 NAE-Schulen, die das Diplom anbieten,

erreichten für das Studienjahr 2018/2019 eine durchschnittliche

IB-Punktzahl von 33 aus 45 möglichen Punkten und übertrafen damit den

globalen Durchschnitt von 30 Punkten vom Jahr 2018.



Mehr als 130 Schüler der NAE-Schulen erreichten mehr als 40

IB-Punkte, die Punktezahl, die erforderlich ist, um an den

Elite-Universitäten der Welt wie Cambridge, Oxford, Harvard und

Stanford aufgenommen zu werden.



Andrew Fitzmaurice, Chief Executive von Nord Anglia Education,

sagte, dass die hervorragenden Ergebnisse das Engagement von NAE für

die Bereitstellung von transformativen Lernmöglichkeiten für jedes

Kind zeigten.



"Die Ergebnisse unserer Schüler sind besser als je zuvor und

übertreffen weiterhin den globalen Durchschnitt", sagte Herr

Fitzmaurice.



"Bei NAE wollen wir den Schülern helfen, ihr volles Potenzial zu

entfalten und sie mit den Fähigkeiten und der Denkweise auszustatten,

um in einer sich verändernden Welt erfolgreich zu sein. Wir

beglückwünschen nicht nur unsere Schüler, sondern auch unsere

engagierten, weltweit führenden Lehrkräfte, die zu diesen enormen

Ergebnissen beigetragen haben."



Insgesamt 1269 Schüler haben in diesem Jahr die IB-Diplomprüfung

abgelegt, das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg

spiegelt das rasante globale Wachstum von Nord Anglia Education und

die gestiegene Nachfrage der Eltern nach dem Programm wider.



Die leistungsfähigste Schule innerhalb des Nord Anglia Education

Netzwerks war die British International School Shanghai, Puxi, die

eine durchschnittliche Abschlusspunktezahl von 36,5 erreichte, dicht

gefolgt von der Nord Anglia International School Dubai mit einem

Durchschnittswert von 36,4 und der British International School Ho

Chi Minh City mit einem Durchschnittswert von 35,5.



"Ich freue mich, dass die Nord Anglia International School Dubai

in ihrem ersten Jahr, in dem sie das Diplom auf Graduiertenniveau

anbietet, einen so hohen Durchschnittswert von 36,4 erreicht", sagte

Herr Fitzmaurice.



Als Beweis für das hohe Niveau der Ausbildung in Nord Anglia

erreichten in diesem Jahr insgesamt vier Schüler eine perfekte

Punktzahl von 45.



Michael Tang von der Village School, Oliver Cohen von der British

International School of Chicago, South Loop, Christian Contreras von

der British School Warsaw und Lorcan Moore von der British

International School of Houston erreichten alle perfekte Ergebnisse.



"Das ist eine unglaubliche Leistung für diese vier Schüler, da nur

0,4 Prozent der Schüler weltweit in diesem Jahr eine perfekte

IB-Bewertung erhalten haben", sagte Herr Fitzmaurice.



Andy Puttock, Bildungsdirektor der Nord Anglia Education Group,

sagte, er sei stolz auf die NAE-Schüler, die durch ihr Engagement

Ergebnisse erzielt haben, die über dem weltweiten Durchschnitt für

das IB-Diplom liegen.



"Unsere das IBDP anbietenden Schulen hatten großartige Ergebnisse

vorzuweisen und wir wünschen unseren Absolventen einen fantastischen

Sommer und viel Glück für ihre Pläne nach dem Schulabschluss," sagte

Herr Puttock.



Die Gesamtbestehensquote von Nord Anglia Education lag in diesem

Studienjahr bei 93,2 Prozent, verglichen mit der globalen

Bestehensquote von 78 Prozent beim IB Diploma im Jahr 2018.



Das International Baccalaureate Diploma Programme, allgemein als

IBDP bezeichnet, ist ein zweijähriges Ausbildungsprogramm für Schüler

im Alter von 16-19 Jahren. Das Programm ist eine allgemein anerkannte

und anerkannte Qualifikation für den Zugang zu Hochschulen und

Universitäten weltweit.



Informationen zu Nord Anglia Education



Nord Anglia Education ist die weltweit führende Organisation von

erstklassigen Schulen mit Bildungseinrichtungen in 28 Ländern in ganz

Nordamerika, Europa, China, Südostasien, Indien und im Nahen Osten.

Insgesamt werden in unseren 61 internationalen Schulen mehr als

61.000 Schüler von der Vorschule bis zum Abschluss der Sekundarstufe

unterrichtet. Uns verbindet und treibt eine einzige Philosophie an:

Wir setzen uns leidenschaftlich für unsere Schulen, unsere Schüler,

unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter ein und wir wollen für alle Kinder,

die eine Einrichtung von Nord Anglia Education besuchen, eine

Inspiration sein, um mehr zu erreichen als sie je für möglich

gehalten hätten.



