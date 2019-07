47 Präsidenten führender Universitäten der Welt, die Teil der neu geschaffenen U7+ sind, trafen sich während des U7-Gipfels in Paris, der vom 9. bis 10. Juli 2019 unter der Schirmherrschaft des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron stattfand. Der Diskussion und Abstimmung folgte die Unterzeichnung von sechs Verpflichtungen im Hinblick auf fünf große globale Herausforderungen auf der multilateralen Agenda: die Schlüsselrolle von Universitäten in einer globalen Welt, Klimawandel und Energiewende, Ungleichheit in der Gesellschaft, technologischer Wandel und gesellschaftliches Engagement und Auswirkungen.

Die endgültige Erklärung der U7+ wurde mit Blick auf den kommenden G7-Gipfel in Biarritz verabschiedet. Die Erklärung geht aus den Diskussionen während des zweitägigen Gipfels hervor und basiert auf Empfehlungen von internationalen Arbeitsgruppen unter der Leitung von Repräsentanten der jeweiligen Universitäten.

Alle vorgeschlagenen Prinzipien wurden aufgenommen.

Jedes der verabschiedeten Prinzipien ist mit konkreten Maßnahmen verbunden, die von mehreren Universitäten vorangetrieben werden. Die Universitätsleiter drückten die Bereitschaft aus, an ihren eigenen Institutionen spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit den sechs aufgenommenen Prinzipien zu ergreifen. Insgesamt verpflichteten sich die U7+-Universitäten zu 247 Maßnahmen.

Die U7+-Mitglieder erzeugten in kürzester Zeit enormes Interesse und starkes Engagement von führenden Universitäten auf der ganzen Welt, während sie gemeinsam eine neue Rolle als Mitglieder der U7+ und als globale Wegbereiter des Wandels in ihrem Sektor und darüber hinaus ausüben. Dies bestätigt die Rolle von Universitäten als globale Akteure, die sich an der Umsetzung konkreter Maßnahmen beteiligen, um greifbare Veränderungen in der Welt zu bewirken. Multilaterale Organisationen haben bereits erkannt, dass den Mitgliedern der U7+ eine zivile, soziale und politische Rolle zukommt: Die U7-Allianz war an der letzten allgemeinen Überprüfung der Arbeitsgruppen, die am 2. Juli in Paris organisiert wurden, beteiligt.U7+-Repräsentanten werden zudem ersucht, zu dem Sous-Sherpa-Meeting, das für den 12. Juli in Paris geplant ist, beizutragen, um die endgültige U7+-Erklärung und die sechs verabschiedeten Prinzipien im Zusammenhang mit den letzten Diskussionen auf dem G7-Gipfel in Biarritz zu präsentieren.

Die offizielle von 47 Universitätsführungskräften unterzeichnete Erklärung

https://www.u7alliance.org/commitments/

