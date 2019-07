Nach Rekordauslieferungen im zweiten Quartal nimmt Tesla Kurs auf seine Jahresziele. Um diese zu erreichen, will Konzernchef Elon Musk offenbar nicht nur in Sachen Produktion Gas geben.Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, dass der Elektroautobauer Tesla in seinem Werk in Fremont die Produktion erhöhen will. Dies gehe aus einer internen E-Mail hervor, die Jerome Gullen, President Automotive bei Tesla, kurz nach Verkündung der Rekordauslieferungszahlen im zweiten Quartal an die Belegschaft ...

