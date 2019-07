Die Partnership befähigt Cross-Selling-Möglichkeiten und ein breiteres Spektrum von Dienstleistungen

SAN ANTONIO, July 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace gab heute eine strategische Partnerschaft mit Tech Mahindra Ltd., einem führenden Anbieter von digitalen Transformations-, Beratungs- und Business-Reengineering-Dienstleistungen und -Lösungen, bekannt, die Cross-Selling an die Kundenbasis von Tech Mahindra, gemeinsame Produkt- und Dienstleistungsangebote sowie Verbesserungen bei den internen Geschäftsanwendungen und Prozessen von Rackspace ermöglichen wird.

Mit dieser Partnerschaft wird Rackspace ein neues kommerzielles Vermarktungsstrategiemodell einführen und von den Verbesserungen und Effizienzen in Bezug auf das Management von Geschäftsanwendungen und Prozessen profitieren. Die Partnerschaft mit Tech Mahindra hilft Rackspace dabei, mehr Kunden dazu zu befähigen, die Lücke zwischen der komplexen Realität von heute und dem Versprechen von morgen zu schließen, indem der Wert der Cloud bei jeder Phase ihrer digitalen Transformation beschleunigt wird.

"Unsere Partnerschaft mit Tech Mahindra ist eine starke Kombination. Sein Verständnis von innovativen und kundenorientierten IT-Erlebnissen ergänzt einzigartig, wie Rackspace ein Fanatical Experience bietet", sagte Subroto Mukerji, Chief Operating Officer bei Rackspace. "Wir glauben, dass dies dazu beitragen wird, branchenführende Technologie-Dienstleistungen und -Plattformen zu generieren. Mit über 121.000 Mitarbeitern, die in 90 Ländern arbeiten und 938 Kunden weltweit, einschließlich Fortune-500-Unternehmen, unterstützen, wird uns diese Partnerschaft ermöglichen, unseren Kunden wesentlich mehr wirtschaftliche Wirkung zu verleihen."

Die Partnerschaft von Rackspace mit Tech Mahindra bietet Verbesserungen und Effizienzen bei der Nutzung mehrerer Geschäftsanwendungen und -prozesse von Rackspace. Rackspace wird weiterhin seine eigene Anwendungsstrategie und Roadmap besitzen, während Tech Mahindra im Gegenzug seine herausragende Expertise und Best Practices mitbringen wird.

"Die Partnerschaft mit Rackspace, die unseren Kunden digitale Transformation bieten wird, ermöglicht es uns, die besten Geschäfts-, Programm- und Portfoliostrategien für die nächste Generation innovativer IT aufzubauen", sagte Lakshmanan Chidambaram, President of Americas bei Tech Mahindra. "Gemeinsam werden wir das volle Potenzial digitaler Transformationen ausschöpfen und unsere Kunden auf den besten Weg zum Erfolg in der neuen digitalen Landschaft positionieren", sagte Sampath Saagi, Senior Vice President, Technology & Industrial Manufacturing Vertical bei Tech Mahindra.

Rackspace hat Tech Mahindra wegen der passgenauen Übereinstimmung von Kultur, Wachstums, Innovation und Vermarktungsstrategien bei beiden Unternehmen als Partner ausgewählt. Rackspace konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung einer Fanatical Experience für seine Kunden, und diese Partnerschaft wird diesen Vorgängen mehr Tempo verleihen, indem sie Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützt.

Über Rackspace

Bei Rackspace verstärken wir die Vorteile der Cloud bei jeder Phase der digitalen Transformation. Aufgrund unserer Verwaltung von Apps, Daten, Sicherheit und mehrerer Clouds sind wir die beste Wahl, um den Kunden dabei zu helfen, die Cloud zu integrieren, mit neuen Technologien Innovationen durchzuführen und ihre IT-Investitionen zu maximieren. Als anerkanntes führendes Unternehmen des Gartner Magic Quadrant sind wir in der einzigartigen Position, die Lücke zwischen der komplexen Realität von heute und dem Versprechen von morgen zu schließen. Mit Leidenschaft für den Kundenerfolg bieten wir neutrale Expertise, basierend auf erwiesenen Resultaten, über alle führenden Technologien hinweg. Und bei jeder Interaktion weltweit liefern wir ein Fanatical Experience. Rackspace wurde von Fortune, Forbes, Glassdoor und anderen als einer der besten Arbeitgeber geehrt. Erfahren Sie mehr auf www.rackspace.com oder rufen Sie 1-800-961-2888 an.

Über Tech Mahindra

Tech Mahindra repräsentiert die vernetzte Welt und bietet innovative und kundenorientierte Informationstechnologie-Erlebnisse und die Möglichkeit des Wachstums für Unternehmen, ihre Partner und die menschliche Gesellschaft - getreu dem Motto "Enterprises, Associates and the Society to Rise". Unser Unternehmen verkörpert einen Wert von 4,9 Milliarden USD und beschäftigt über 121.000 Mitarbeiter in 90 Ländern, die 938 Kunden weltweit unterstützen, einschließlich Fortune-500-Unternehmen. Unsere konvergenten, digitalen Design-Erlebnisse, Innovationsplattformen und wiederverwendbaren Vermögensgüter vernetzen zahlreiche Technologien und bieten so greifbare Geschäftswerte und Erlebnisse für unser Stakeholder. Tech Mahindra ist das am höchsten bewertete Unternehmen außerhalb der USA in der Forbes-Global-Digital-100-Liste (2018) und unter den Forbes-Fab-50-Unternehmen in Asien (2018).

Wir gehören zur mit 21 Milliarden USD bewerteten Mahindra-Gruppe, die über 200.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern beschäftigt. Die Unternehmensgruppe ist in Schlüsselbranchen tätig, die wirtschaftliches Wachstum vorantreiben und eine Führungsposition bei Traktoren, Nutzfahrzeugen, am Sekundärmarkt, in der Informationstechnologie und bei Urlaubseigentum genießen.