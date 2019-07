Weitere Übernahmegerüchte um THYSSENKRUPP. Erst hieß es, dass TK an Klöckner & Co. interessiert sei. Nun hat offenbar der nnische Konkurrent Kone ein Auge auf THYSSENKRUPPs Aufzugsparte geworden. Ein separater Börsengang ist ohnehin bereits angedacht, aber ein Verkauf an einen Wettbewerber dürfte aus kartellrechtlichen Gründen schwierig werden. Zudem verkauft man das Tafelsilber nur dann, wenn es wirklich keine Alternative mehr gibt. Dennoch dürfte eine Abspaltung bzw. ein Börsengang der Aufzugsparte generell wertsteigernd auf die Aktie wirken. Eines wird man bei Thyssenkrupp aber auch weiterhin benötigen: Viel Geduld!



