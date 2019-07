The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.07.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA135087K296 CANADA 19/21 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0419041295 AMAG LEASING 19/22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQDG7 HESSEN SCHA.19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2NB9T6 BERLIN, LAND LSA19/39A512 BD00 BON EUR N

CA LSZ1 XFRA DE000A2R3876 LANDSTONE 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7Y02 BAY.LDSBK.IS. 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7YZ3 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SY2 DZ BANK IS.A1150 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ06 DEKA IHS SERIE 7656 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3258 LB.HESS.THR.CARRARA07A/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB33A6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33D0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13B73 LBBW STUFENZINS 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CM4 LBBW STUFENZINS 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013434776 BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010858400 GAMING IN.GR 19/22 FLR BD01 BON SEK N

CA XFRA US045167EN94 ASIAN DEV.BK 19/22 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US78013XZU52 ROYAL BK CDA 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS2028104037 WESTLAKE CH. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2028816028 BCO SABADELL 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA ZYE1 XFRA AT000ADDIKO0 ADDIKO BANK AG INH. EQ00 EQU EUR Y

CA DGU3 XFRA CA36198C3075 GPM METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA P11 XFRA CA7566781083 RED LAKE GOLD INC. EQ00 EQU EUR N