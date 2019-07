FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.375 EUR

EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.793 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.358 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.396 EUR

EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 1.063 EUR

EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.669 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.731 EUR

EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.756 EUR

EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.606 EUR

EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 1.509 EUR

EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 1.467 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.404 EUR

XFRA DE000HSH4V98 HCOB MZC 1 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4WA8 HCOB MZ 1 15/25 0.000 %

XFRA DE000HLB5DU6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/17 0.001 %

1FC XFRA AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT.

AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.106 EUR

0RE XFRA ES0105131009 PARQUES REUN.SER.CE.EO-,5 0.248 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.887 EUR

H2D XFRA NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY NK 0,5 0.007 EUR