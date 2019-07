FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat sein Passagieraufkommen mit der einsetzenden Sommerurlaubssaison gesteigert. Im Juni zählte der Flughafen knapp 6,6 Millionen Fluggäste, das war ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Am 30. Juni, zu Beginn der Sommerferien in Hessen und Rheinland-Pfalz, verzeichnete der Flughafen mit 241.228 Fluggästen einen neuen Tageshöchstwert.

"Trotz des sehr hohen Passagieraufkommens zu Ferienbeginn lief der Betrieb stabil und deutlich besser als noch im vergangenen Jahr", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. "Auch in den kommenden Wochen wird die Auslastung in Frankfurt sehr hoch bleiben."

Für das erste Halbjahr meldete Fraport am Rhein-Main-Airport 33,6 Millionen Fluggäste und damit 3,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Bei der Fracht musste Fraport allerdings Abstriche machen. Im Juni sank das Frachtaufkommen in Frankfurt um 4,7 Prozent auf 174.392 Tonnen. Der Rückgang basiere vor allem auf der schwachen weltweiten Konjunktur sowie der im Vergleich zum Vorjahr späteren Lage der Feiertage Pfingsten und Fronleichnam, so der Konzern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2019 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.