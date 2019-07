Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) ist in diesen Tagen vom durchwachsenen Gesamtmarkt nicht klein zu kriegen. Nach dem Kurssprung am 3. Juli, der von einem Vielfachen des durchschnittlichen Handelsvolumens ausgelöst wurde, hält sich der SDAX-Titel bei 14,28 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag) centgenau auf dem Niveau, das am Ausbruchstag das Intraday-Hoch markierte.

In der letzten News vor neun Tagen teilte Nordex eine "starke Auftragsentwicklung" mit. Ingesamt gingen beim Windmaschinenhersteller innerhalb ...

