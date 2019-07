Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

In der Klimaschutz-Debatte übergeben die sogenannten Wirtschaftsweisen am Freitag ihr Sondergutachten zur CO2-Bepreisung an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Bundesregierung hatte das Gutachten bei dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Auftrag gegeben. Am Donnerstag will sich das Klimakabinett mit einem Preis für CO2-Emissionen befassen, im September will die Bundesregierung eine Grundsatzentscheidung zu konkreten Klimaschutz-Maßnahmen treffen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte vor einer Woche drei Gutachten vorgestellt und dabei die Notwendigkeit einer CO2-Bepreisung für die Bereiche Verkehr und Heizen betont. Die Forscher setzen auf eine "Klimaprämie", um klimafreundliches Verhalten zu belohnen und zugleich Gering- und Normalverdiener möglichst zu entlasten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und andere Unionspolitiker lehnen die Pläne Schulzes für einen CO2-Preis ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Grammer AG, HV

Im Lauf des Tages:

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Dialog Semiconductor, Ergebnis 2Q

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q

S&P-500 - INDEXÄNDERUNG

Folgende Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam:

S&P-500

+ NEUAUFNAHME

- T-Mobile US

+ HERAUSNAHME

- Red Hat

DIVIDENDENABSCHLAG

FCR Immobilien: 0,35 EUR Fielmann: 1,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.368,00 0,37 S&P-500-Future 3.010,80 0,23 Nikkei-225 21.674,14 0,14 Schanghai-Composite 2.928,78 0,38 +/- Ticks Bund -Future 171,53% +2 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.332,12 -0,33 DAX-Future 12.339,00 -0,28 XDAX 12.350,03 -0,27 MDAX 25.757,96 -0,24 TecDAX 2.877,14 -0,91 EuroStoxx50 3.496,73 -0,14 Stoxx50 3.191,30 -0,39 Dow-Jones 27.088,08 0,85 S&P-500-Index 2.999,91 0,23 Nasdaq-Comp. 8.196,04 -0,08 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,51% -99

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer des Vortages werden die Börsen mit einer gut behaupteten Eröffnung erwartet. Dabei wird im Handel auf die Vorgaben aus Asien verwiesen. "Das Aufwärtspotenzial ist allerdings begrenzt", so ein Marktteilnehmer. Denn bei steigenden Kursen kamen jüngst schnell Verkäufer an den Markt. So scheint für den DAX zum Beispiel die Marke bei 12.400 Punkten die Obergrenze zu bilden. Der Terminkalender ist vergleichsweise leer, von dieser Seite sind kaum Impulse zu erwarten. In der kommenden Woche starten die US-Banken die Berichtssaison. Auch von europäischen Unternehmen kommen die ersten Wasserstandsmeldungen zum zweiten Quartal und dürften frische Impulse liefern. Ein weiteres Warnsignal für die Weltwirtschaft hat Singapur mit äußerst schwachen BIP-Daten geliefert. Der Stadtstaat gilt wegen seiner globalen Handelsverpflechtung als Seismograf der Weltwirtschaft.

Rückblick: Knapp behauptet - Während an der Wall Street die Indizes auf Rekordhoch kletterten, zeigten sich die Investoren in Europa wegen der Konjunktutsorgen weiter vorsichtig. Ölaktien präsentierten sich gegen den Trend fest, der europäische Sektorindex stieg um 0,6 Prozent und führte die Branchenindizes an. Grund war der Anstieg der Ölpreise auf neue Siebenwochenhochs. Zum einen sind die Öllagerbestände in den USA viel stärker zurückgegangen als erwartet. Zum anderen trieben die Spannungen im Persischen Golf die Preise, nachdem iranische Streitkräfte laut Presseberichten einen britischen Tanker kapern wollten. Zudem hat die Wirbelsturmsaison im ölreichen Golf von Mexiko begonnen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Es war bereits der fünfte Tag in Folge, an dem der DAX im Minus schloss. Damit koppelt sich der deutsche Leitindex immer mehr von der Wall Street ab, wo Rekordlaune herrscht. Ihre Prognosen gesenkt hatten Krones und Aumann sowie die Deutsche Beteiligungs AG. Krones verloren ein Fünftel an Wert, Aumann gaben um 18,5 Prozent ab und Deutsche Beteiligung verloren 9,2 Prozent. Südzucker gaben nach Geschäftszahlen 1,2 Prozent nach. Der Zuckerproduzent ist in die roten Zahlen gerutscht. Fielmann schlossen nach einem nicht überzeugenden Zwischenbericht 4,2 Prozent leichter. Gerresheimer schnellten dagegen nach Quartalszahlen knapp 14 Prozent empor. FMC legten um 4,3 Prozent zu. Berenberg bewertete die möglichen US-Gesetzesänderungen bei der Behandlung von Nierenerkrankungen als positiv für das Unternehmen. Der Kurs der Mutter Fresenius stieg um 3,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Als insgesamt ruhig und ohne Auffälligkeiten beschrieb eine Händlerin das Geschäft. Unter den Einzelwerten erholten sich Siemens Healthineers etwas von dem Kurseinbruch um gut 6 Prozent, den sie im regulären Geschäft verzeichnet hatten. Ursächlich für das Minus war nach Angaben der Citi-Analysten die Befürchtung, dass die Diagnostiksparte im dritten Geschäftsquartal schlechter als im zweiten abgeschnitten haben könnte. Aus dem Handel verlautete am Abend überdies, Goldman Sachs habe das Kursziel gesenkt. Nachbörslich wurden Siemens Healthineers 0,5 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Zinssenkungssignale, die US-Notenbankchef Jerome Powell ausgesandt hatte, haben den US-Börsen keinen merklichen Schub mehr gegeben, auch wenn der Dow auf ein Rekordhoch stieg. Steigende langfristige Zinsen am Anleihemarkt in Reaktion auf die etwas stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise hätten das Interesse an Aktien gedämpft, hieß es. Der Dow verdankte sein Plus vor allem Unitedhealth, die mit plus 5,5 Prozent von einer gesundheitspolitischen Entscheidung der US-Regierung profitierten. Die Titel des Krankenversicherers verfügen über das zweitstärkste Gewicht im Index nach Boeing, die mit plus 1,9 Prozent ebenfalls zu den größten Gewinnern zählten. Neben Unitedhealth legten auch andere Krankenversicherer kräftig zu, nachdem die US-Regierung beim geplanten Verbot umstrittener Rabatte der Pharmaindustrie für Pharma Benefit Manager (PBM) zurückgerudert war. PBM handeln im Auftrag staatlicher und privater Krankenversicherer mit Pharmaherstellern und Apotheken die Arzneimittelpreise aus. Kritiker bezeichnen dieses System als intransparent und preistreibend. Unter den PBM-Betreibern verteuerten sich Cigna um 9,2 Prozent und CVS um 4,7 Prozent. Der Kurs des Pharmagroßhändlers McKesson stieg um 2 Prozent. Aktien von Pharmaherstellern wurden hingegen verkauft, weil US-Präsident Trump deutlich niedrigere Medikamentenpreise anstrebt. Trump hat die Pharmaindustrie wiederholt scharf wegen ihrer Preispolitik angegriffen. Im Dow verloren Johnson & Johnson 0,8 Prozent, Pfizer 2,5 Prozent und Merck & Co 4,5 Prozent.

US-Anleihen liefen mit den Inflationsdaten nach unten. Die Daten dämpften auch das Interesse an der Auktion 30-jähriger US-Anleihen, denn Langläufer gelten als anfälliger für eine höhere Inflation als Anleihen mit kürzeren Laufzeiten. Die Zehnjahresrendite stieg um 7 Basispunkte auf 2,13 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Do, 17.24 Uhr EUR/USD 1,1272 +0,2% 1,1254 1,1262 EUR/JPY 122,07 -0,0% 122,09 121,94 EUR/CHF 1,1150 +0,1% 1,1142 1,1128 EUR/GBR 0,8986 +0,0% 0,8984 0,8972 USD/JPY 108,30 -0,2% 108,48 108,28 GBP/USD 1,2543 +0,1% 1,2526 1,2553 Bitcoin BTC/USD 11.275,25 -0,18 11.295,75 11.765,25

Die Dollarschwäche des Vortags setzte sich am Donnerstag zunächst noch ein wenig fort, doch holte der Greenback mit den gestiegenen Verbraucherpreisen die Tagesverluste fast vollständig auf. Powells taubenhafte Signale während seiner Anhörung hatten die US-Devise am Mittwoch auf breiter Front nach unten geführt. Im späten US-Handel am Donnerstag stand der Euro bei rund 1,1260 Dollar nach 1,1250 Dollar am späten Mittwoch.

Ein "chaotischer" Austritt Großbritanniens aus der EU drückte das britische Pfund auf Parität zum US-Dollar, urteilt der Chef der britischen Virgin Group, Richard Branson. Aktuell kostet ein Pfund rund 1,2548 Dollar. Ein Einbruch des Pfunds zwänge Virgin, Investitionen aus Großbritannien abzuziehen. Virgin würde in diesem Fall sehr viel weniger Geld in Großbritannien ausgeben und "alle unsere Energie in andere Länder" fließen lassen, warnte der Unternehmer.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,52 60,20 +0,5% 0,32 +27,1% Brent/ICE 66,91 66,52 +0,6% 0,39 +21,2%

