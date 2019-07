Die Privatbank Berenberg hat Easyjet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1040 auf 1120 Pence angehoben. Verspätungen bei Flugzeugauslieferungen und Probleme kleinerer Fluggesellschaften dürften das Kapazitätenwachstum bremsen, was den Preisen und Margen auf der Kurzstrecke zugute komme, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die günstig bewertete Aktie der Billigfluggesellschaft Easyjet biete die beste Möglichkeit, von dieser Entwicklung zu profitieren./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN GB00B7KR2P84

AXC0037 2019-07-12/08:20