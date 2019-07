Die Aktie des Halbleiterunternehmens Infineon war zuletzt in unseren LYNX Live-Trading Webinaren immer wieder ein Thema bei interessierten Anlegern. Die Kurse wurden in den letzten Monaten förmlich in der Luft zerrissen. Kann man bei diesen niedrigen Kursen einsteigen?

Den vollständigen Artikel lesen ...