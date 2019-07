Die Aktie der Lufthansa arbeitet nach wie vor an der Bodenbildung. Womöglich hilft dem DAX-Titel dabei diese Meldung: So ist die Airline mit gestiegenen Passagierzahlen und vollen Flugzeugen in den Sommer gestartet. Die Lufthansa und ihre Töchter beförderten im Juni rund 13,8 Millionen Fluggäste und damit 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Auch die Auslastung der Jets verbesserte sich konzernweit um 1,6 Punkte auf 85,2 Prozent. Die Nachfrage ist damit stärker gestiegen als die von Lufthansa angebotenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...