Die Baader Bank hat das Kursziel für Krones von 85 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seiner drastischen Gewinnwarnung habe der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller den Markt geschockt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letztendlich ändere das aber nichts an der Attraktivität des Endkundenmarkts von Krones und seines Geschäftsmodells im Allgemeinen. Die Gewinne dürften sich schon ab dem Jahr 2020 wieder erholen./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 07:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 07:33 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-07-12/08:50

ISIN: DE0006335003