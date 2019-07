Die amerikanischen Krankenkassen ersetzen die Kosten für Dialyseverfahren. Dieser Streit ist schon fast zwei Jahre alt. Fresenius Medical ist Hauptanbieter dieser Versorgung in den USA. Das erlaubt erstmals seit langer Zeit eine einigermaßen überschaubere Kalkulation der Gewinnentwicklung. Die Mutter Fresenius ist in diesem Falle mit dabei und beide legten gestern 4,3 % bzw. 3,2 % zu. Das lässt sich hochrechnen, bedarf aber noch der Bestätigung mit Halbjahreszahlen, die in der kommenden Woche vorgelegt werden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info