Das zuvor noch aussichtsreiche Chartbild der BASF-Aktie hat sich durch die überraschend deutliche Gewinnwarnung der Vorwoche wieder erheblich eingetrübt. Angesichts der zahlreichen Herabstufungen und Kurszielsenkungen durch Analysten schlägt sich der DAX-Titel aber noch relativ wacker. DER AKTIONÄR zeigt auf, was 2019 noch drin ist.Gemessen an den aktuellen Prognosen können Anleger für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 62,6 Milliarden Euro rechnen, was ganz knapp unter dem Vorjahr liegen würde. ...

