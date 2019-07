Die Zinsen sinken weiter. Ernst Konrad, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz, glaubt, dass Gold davon profitieren wird. Im Interview berichtet er, wie er sich auf Negativrenditen einstellt.

Herr Konrad, vergangene Woche wurde die Entscheidung bekannt, dass Christine Lagarde an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) rücken soll. In der Folge sanken die Renditen am Anleihemarkt auf Rekordtiefs. Dabei heißt es doch immer, die Person sei egal: Einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik gibt es so oder so nicht.Ernst Konrad: Richtig, grundsätzlich ist egal, wer den Hut aufhat. Es gibt keine Möglichkeit, etwas ganz anderes zu machen als niedrige Zinsen. Aber bei Frau Lagarde ist die Erwartung vielleicht, dass sie den lockeren Kurs Mario Draghis noch bestimmter fortsetzen wird, als das ein EZB-Präsident Jens Weidmann getan hätte.

Welche konkreten Schritte halten Sie für denkbar?Möglich ist etwa, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm wieder aufnehmen wird. Seit Ende 2018 hält sie ihren Anleihebestand konstant und kauft netto nicht mehr zu. Um netto wieder kaufen zu können, könnte die EZB ihre Kaufkriterien aufweichen und zum Beispiel auch Nachrangdarlehen von Banken kaufen. Dass die EZB wie die japanische Notenbank auch Aktien erwirbt, sehe ich hingegen nicht kommen. Ich glaube auch nicht, dass der Leitzins von derzeit null Prozent tatsächlich in den negativen Bereich geht. Das würde den Banken zu sehr wehtun. Dies gilt auch für eine weitere Senkung des Einlagenzinses unter das aktuelle Niveau von -0,4 Prozent.

Trotzdem wird immer deutlicher, ...

