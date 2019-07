Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat deutliche Verluste erlitten, wodurch sich die technische Perspektive eintrübt, so die Analysten der Helaba.In diesem Zusammenhang sei das Kursmomentum zu nennen, welches in negatives Terrain vordringe sowie das Verkaufssignal des DMI. MACD und Stochastik würden sich unterhalb ihrer Signallinien gen Süden richten. Daher sei das Risiko weiterer Kursverluste erhöht. Die nächste Unterstützung zeige sich bei 171,35 in Form des 38,2%-Retracements der Aufwärtsbewegung von Anfang Mai bis Anfang Juli. Kurse darunter würden eine Korrekturausdehnung bis 171,00 ermöglichen. Erholungen des Futures könnten zunächst am Widerstand bei 172,70 (21-Tagelinie) gestoppt werden. Die Trading-Range liege zwischen 171,20 und 172,00. ...

