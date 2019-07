Der DAX kommt in dieser Woche einfach nicht richtig in die Gänge. Anders sieht es am US-Markt aus. Dort greifen längst wieder Zinssenkungsfantasien. So markierten der Dow Jones und der S&P 500 neue Allzeithochs.



Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Facebook, RWE, Vonovia, Thyssenkrupp, Axel Springer, Osram und Krones. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.