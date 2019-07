Remco Westermann gibt Auskunft zur kürzlich umfirmierten Media and Games Invest, die er als CEO zu neuen Ufern führen will. Neben einem organischen Wachstum fasst der Firmenchef auch Zukäufe ins Auge und hat dabei bereits ein Objekt fest im Visier, an dem die neue MGI bereits Anteile besitzt. Dabei geht es natürlich um mehr als "Mensch ärgere Dich nicht": Westermann will das Unternehemen zu einem digitalen Medien und Spiele-Unternehmen entwickeln und erklärt im Interview, wie er dies erreichen will. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...