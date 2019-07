Und zwar mit 13,8 %. Typischer Fall: Eine neue Führung bringt neue Ideen und neue Märkte. Gerresheimer ist bis jetzt spezialisiert auf Verpackung für Medizintechnik und erweitert sein Programm in Richtung Parfumflaschen etc.. Also hochwertige Luxusgüter mit hohen Margen. Darauf allein kann man nicht stehen, aber es zeugt von Kreativität, wenn man solche Dinge neu angeht. Der genannte Tagesgewinn wird nicht zu halten sein, weil der Umsatz sehr gering ist, aber Kurse um 70 Euro sind eine Überlegung wert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info