Die Commerzbank hat am Donnerstag einen Nachfolger für der scheidenden Firmenkundenvorstand Michael Reuther vorgestellt. Ab 1. Januar wird Roland Boekhout, bis 2017 Vorstandschef von ING-DiBa Deutschland und derzeit Mitglied des Management Board Banking der ING Group in den Niederlanden, die Sparte leiten.Nach der "vertraglich üblichen Abkühlungsperiode", wie es in einer Mitteilung der Commerzbank heißt, wartet auf Boekhout keine leichte Aufgabe in Frankfurt: Das Firmenkundengeschäft der Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...