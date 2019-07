Was die Politik und Forscher gleichermaßen bewegt, ist die steigende Flut der Daten genauso wie die wachsende Automatisierung, gepaart mit künstlicher Intelligenz. Hacker stellen immer wieder unter Beweis, wie leicht es ist, an Daten ranzukommen und diese zu manipulieren. "Wie können wir uns davor schützen, dass die Daten vielleicht in falsche Hände geraten?", stellt Dr. Hans Bell, Forschungsleiter von Rehm Thermal Systems, die rhetorische Frage in seiner Eröffnungsansprache.

Den Menschen zu schützen und ihm dabei die Arbeit zu erleichtern, dürfte einer der Beweggründe gewesen sein, als in einem Forschungsprojekt mehr oder minder die Automatisierung geboren wurde: Im Jahr 1954 wurde in den USA der erste Industrieroboter vorgestellt. Das von George Devol als programmierbarer Manipulator zum Patent angemeldete hydraulisch betriebene Ungetüm wurde sehr schnell in die Fertigung überführt. Angetrieben durch die Nachfrage gründete Devol gemeinsam mit Joseph F. Engelsberger 1956 die weltweit erste Robotikfirma "Unimation". Der Industrieroboter "Unimate" kam erstmals im Jahr 1961 bei General Motors für das Entnehmen und Vereinzeln von Spritzgussteilen zum Einsatz. Der erste kommerziell verfügbare Roboter wurde bereits 1959 von Planet Corporation vorgestellt und war für einfache Aufgaben wie das Widerstandsschweißen ausgelegt.

Parallel zu den gängigen Industrierobotern drängen heute immer mehr Cobots, auch kollaborierende Roboter genannt, als intelligente Helfer im Schulterschluss mit dem Menschen in die Fertigungen. Das Kunstwort setzt sich aus "Collaboration" und "Robot" zusammen und beschreibt Roboter, die für die direkte Interaktion mit dem Menschen konzipiert wurden. "Diese simple Erfindung war technisch nicht so einfach umzusetzen. Denn um die direkte Interaktion mit dem Menschen zu ermöglichen war es notwendig, die Roboter sicher und damit auch intelligent genug zu gestalten", erläutert Bell weiter. Im Jahr 2004 gelang es Kuka, den ersten computergesteuerten Cobot zu verkaufen, der heute noch als Bestseller gilt.

Den Bogen zur Künstlichen Intelligenz schafft Bell mit der zum Nachdenken anregenden Frage: "Was genau ist Intelligenz, respektive Künstliche Intelligenz? Darüber haben sich Experten den Kopf zerbrochen." Alltagskompetenz, Situationsschläue, Persönlichkeitsmerkmal - so gesehen mag die menschliche Intelligenz viele Seiten haben. Der britische Logiker, Mathematiker, Kryptoanalytiker und Informatiker hat versucht, Intelligenz in der frühen Computerentwicklung greifbar zu machen. Kein leichtes Unterfangen, denn der menschliche Denkvorgang ist nicht formalisierbar. Alan Turing, der maßgeblich an der Entzifferung der mit der "Enigma" verschlüsselten deutschen Funksprüche beteiligt war, formulierte 1950 mit dem später nach ihm benannten Turing-Test die Idee, wie man feststellen könnte, ob ein Computer, also eine Maschine, ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hätte.

Heute findet der Turing-Test seinen Einsatz zum Überprüfen des Vorhandenseins von künstlicher Intelligenz. Einen Ansatz, um künstliche Intelligenz gegenständlich zu machen, zeigte Kuka zur Eröffnung seiner neuen Produktionsstätte in Shanghai im Jahr 2014: In einem Wettkampf lieferten sich der Roboter KR Agilus und Timo Boll ein hart umkämpftes, 4 min währendes Tischtennis-Duell. Der Olympia- und WM-Medaillengewinner, dreifache Weltranglistenerste und siebenfache Europameister bezwang schließlich den wendigen, präzisen und schnellen 6-Achs-Roboter.

Prozessoptimierung dank industriellem Wandel

Was bedeutet diese Entwicklung für uns heute? Kaum ein Thema wird derzeitig so leidenschaftlich diskutiert wie die sich durch Robotik und künstliche Intelligenz verändernde Arbeitswelt. Die Art und Weise der Prozessoptimierung und Arbeitsaufteilung zwischen Mensch und Maschine verändert sich kontinuierlich und nachhaltig, weshalb Bell anmerkt: "Die digitale Wirtschaft und Gesellschaft ist einer der Megatrends der heutigen Zeit. Ein Wegbereiter hierfür sind neueste Entwicklungen der Elektronik. So ist es nicht verwunderlich, dass die Elektronikfertigungen weltweit Vorreiter der digitalen Automatisierung und Vernetzung von Liefer- und Produktionsketten sind." Dem Rechnung tragend, widmete sich der erste Tag des 22. EE-Kollegs der Digitalisierung.

Findige Entwickler und pfiffige Köpfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...