Starke Q1-Zahlen präsentierte am Donnerstag (11.7.) Crop-Energies. Die Südzucker-Tochter profitierte von einem Anstieg der Ethanolpreise in Europa und den USA.Trotz leicht geringerer Produktion des Bio-Kraftstoffs kletterte der Umsatz zum 31.5. um 5,3% auf 202,7 Mio. Euro. Das EBIT verdreifachte sich sogar auf 15,2 Mio. Euro, wodurch die Marge von 2,4 auf 7,5% nach oben schoss. Und auch für das am 29.2.20 endende Gj. bleibt der Vorstand um CEO Joachim ...

