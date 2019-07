Bereits seit 1990 bietet der "Emerging Markets Opportunities Fund" Anlegern Zugang zu aussichtsreichen Unternehmen in den Schwellenmärkten. Jetzt wurde der Milliardenfonds aufgrund der hohen Mittelzuflüsse in ein Soft Closing versetzt.Nach Informationen des Branchendienstes Citywire hat der Investment Manager J.P. Morgan für seinen Fondsklassiker "Emerging Markets Opportunities" (ISIN: LU0431992006) ein Soft Closing verhängt. Diesen Schritt wählen viele Fondsgesellschaften, wenn die Anlagestrategie aufgrund zu hoher Mittelzuflüsse zu verwässern droht. Ein Soft Closing ist in der Regel als vorübergehende Maßnahme zu verstehen - denn im Gegensatz zu einem Hard Closing werden Fondsanteile erneut ausgegeben, wenn sich das Fondsvolumen stabilisiert hat. Laut Citywire greift der Ausgabestopp beim Emerging Markets Opportunities seit dem 8. Juli 2019. Ende Juni habe der Fonds ein Volumen von rund 3,58 Milliarden US-Dollar verwaltet. Nach einem leichten Rückgang sei dann bei einem Stand von rund 3,56 Milliarden US-Dollar die Reißleine gezogen worden.

