IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert Resources: Kobalt-Kupfer-Abraumprojekt Kipushi

Wichtigste Eckdaten

- Der Standort wurde von Vertretern zweier afrikanischer Banken besichtigt

- Aktuell finden Gespräche mit einer chinesischen Bank zur Vergabe eines rollierenden Darlehens über 40 Millionen US-Dollar mit sechsmonatiger Laufzeit statt

Das australische Rohstoff- und Investmentunternehmen Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich, über die aktuellen Fortschritte im Zusammenhang mit dem Kobalt-Kupfer-Abraumprojekt Kipushi (Projekt) in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) zu berichten.

Vergangene Woche wurde der Standort von Vertretern zweier afrikanischer Banken besichtigt, die das Projekt möglicherweise finanzieren werden. Das Fachpersonal von Cape Lambert war vor Ort anwesend und unterstützte seinen Joint-Venture-Partner Paragon Mining SARL (Paragon) einerseits während der Due-Diligence-Besichtigung durch die Bankvertreter und andererseits bei der Aufbereitung der erforderlichen Unterlagen.

Darüber hinaus steht das Unternehmen aktuell mit einer großen chinesischen Bank im Gespräch, die in Aussicht gestellt hat, das Unternehmen in Zusammenhang mit den Abnahmeverträgen mit einem rollierenden Darlehen in Höhe von 40 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von sechs Monaten zu unterstützen.

Wie am 29. Mai 2019 angekündigt, hat Paragon eine der Firma La Patience SARL geschuldete Verbindlichkeit in Höhe von 500.000 US-Dollar bezahlt sowie alle laufenden finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Projekt übernommen.

Tony Sage, Executive Chairman von Cape Lambert, erklärt: Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen wir in den vergangenen sechs Monaten in diesem Rechtsstaat konfrontiert waren, ist es erfreulich, dass das Unternehmen nun mehrere Banken davon überzeugen konnte, eine Due-Diligence-Prüfung des Projektes durchzuführen. Sobald die Finanzierung steht, werden Paragon und das Unternehmen das JV neu aushandeln, um den weiteren Projektfortschritt sicherzustellen. Wir sind der Firma Paragon zu großem Dank verpflichtet, weil sie mit ihrer dauerhaften Unterstützung des Projekts dafür sorgt, dass wir auch in Zukunft Teil des Projektes bleiben - vorausgesetzt, Cape Lambert kann die entsprechende Finanzierung bereitstellen.

Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage

Executive Chairman

Cape Lambert Resources Limited ist ein börsennotiertes (ASX: CFE), diversifiziertes Rohstofferschließungs- und Investmentunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Markt mit Rohstoffen zu beliefern, die den Fortschritt unterstützen und unsere Zukunft mit Energie versorgen.

Australian Securities Exchange (australische Wertpapierbörse)

Symbol: CFE

Stammaktien

1019927757

Nicht börsennotierte Optionen

15.336.363 (0,07 $, fällig am 12. März 2020)

7.667.727 (0,07 $, fällig am 19. März 2020)

5.250.000 (0,04 $, fällig am 31. März 2020)

15.000.000 (0,03 $, fällig am 30. Juni 2021)

5.000.000 (0,05 $, fällig am 13. Dezember 2020)

10.000.000 (0,075 $, fällig am 30. Juni 2019)

Wandelschuldverschreibung

333.817 Wandelschuldscheine

Board of Directors

Tony Sage

Executive Chairman

Tim Turner

Non-executive Director

Stefan Müller

Non-executive Director

Melissa Chapman

Company Secretary

Ansprechpartner für Cape Lambert

Investor Relations

Tel: +61 8 9380 9555

E-Mail: info@capelam.com.au

www.capelam.com.au

