Diese Personalie hat es in sich: Amazon hat für sein Cloudgeschäft in China die Geschäftsführung ausgetauscht. Elaine Chang, bis jetzt Managerin von Amazon China, wird die Leitung von AWS Greater China von Alex Yung übernehmen. Derweil holt die Amazon-Aktie nach dem Sprint der vergangenen Tage Luft.Durch den Schritt bei AWS Greater China macht Amazon klar, welche Bedeutung der chinesische Cloud-Markt für den Konzern hat. Und dass man das Feld nicht komplett Alibaba überlassen will. Alibaba kam 2018 ...

