Beate Uhse ist erneut pleite. Die be you GmbH, Muttergesellschaft des Erotikhändlers, hat am Mittwoch in Flensburg Insolvenz angemeldet. Die Sanierung nach der ersten Insolvenz Ende 2017 ist offenbar nicht geglückt.

Der Erotikhändler Beate Uhse ist erneut insolvent. Die Muttergesellschaft be you GmbH sowie die drei Tochterunternehmen Beate Uhse Einzelhandels GmbH, Versa Distanzhandel und Beate Uhse Fun Center haben bereits am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht Flensburg Insolvenz angemeldet, berichtet die WirtschaftsWoche. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter der vier Gesellschaften wurde der Jurist Sven-Holger Undritz, Partner der Wirtschaftskanzlei White&Case, bestellt. "Wir sind dabei uns einen Überblick zu verschaffen und arbeiten an einer ...

