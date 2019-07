Wien (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten EZB-Kommentare vom 18. Juni in Sintra sendeten zwei klare Botschaften in Sachen EZB-Politik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ersten sei die EZB einen Schritt näher gekommen, etwas zu tun, und es sei wahrscheinlich, dass sie den Einlagensatz als Hauptinstrument verwenden werde. Die Analysten der RBI würden erwarten, dass der Einlagenzins im September um 20 Basispunkte (BP) auf -0,60% gesenkt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...