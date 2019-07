Wien (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen US-Daten konnten sich vom Konsens ein wenig abheben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Preisauftrieb (Kernrate Verbraucherpreisindex) habe mit 2,1% p.a. ein wenig über den Erwartungen und die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 209 Tsd. unter der allgemeinen Schätzung gelegen. Beide Zahlen würden die Analysten der RBI in der Annahme bestärken, dass für die US FED kein Grund für Hektik herrsche. Auch die am Markt gepreisten Leitzinserwartungen entwickelten sich zuletzt nach oben und erscheinen uns nunmehr wieder realistischer, so die Analysten der RBI. Eine Zinssenkung im Juli gelte nach den jüngsten Wortmeldungen von FED Präsident Powell als gesetzt. Die Analysten der RBI würden aber denken, dass sowohl das Ausmaß als auch das Tempo des anstehenden Zinssenkungszyklus moderat ausfallen würden (jeweils 25 Basispunkte von Q3/2019 bis Q2/2020). ...

