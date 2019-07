Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer Bodenbildung an der markanten Unterstützung bei 59,42 USD zog der Ölpreis der Sorte Brent im Juni über den Widerstand bei 63,81 USD an, stoppte so den Abwärtstrend seit Anfang April und bildete damit ein kurzfristiges Kaufsignal aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. ...

