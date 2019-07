Die Aktie von AMD streckt sich neuen Rekorden entgegen. Das Mehrjahreshoch von 34,36 Dollar ist nicht mehr weit entfernt. Die Euphorie rund um die dritte Generation an Ryzen-Prozessoren treibt den Aktienkurs nach oben. Doch die Analysten bremsen.Am Sonntag hat AMD die dritte Ryzen-Generation veröffentlicht. Die neuen Chips überzeugen dabei nicht nur in zahlreichen Performance-Tests, die in diesem Forbes-Artikel zusammengefasst werden - sondern auch die Analysten.Nomura-Analyst David Wong erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...