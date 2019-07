Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Altria von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 59 US-Dollar belassen. Es sei an der Zeit, die Aktien von Tabakkonzernen zu kaufen, schrieb Analystin Judy Hong in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Denn die Bewertungen lägen trotz eines sich verbessernden Umfelds auf dem tiefsten Niveau seit zehn Jahren./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 20:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-12/10:23

ISIN: US02209S1033